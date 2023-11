Ongelukken op A1 en A7 zorgen voor lange files in ochtendspits

Op de A7 tussen de afritten Avenhorn en Purmerend-Noord staat een flinke file. Vannacht reed er een auto tegen de vangrail, waardoor schade is ontstaan. Ook op de A1 bij Naarden is veel vertraging ontstaan na een ongeluk met meerdere auto's.

Een automobilist is vannacht de macht over het stuur verloren en tegen de vangrail in de middenberm aangekomen ter hoogte van Oosthuizen. Het zorgt vanmorgen rond 8.00 uur voor meer dan een uur vertraging en een file van zo’n ongeveer 8 kilometer tussen Hoorn en Zaanstad. Ook in de andere richting loopt de vertraging op.

Rijkswaterstaat is bezig met de spoedreparatie en heeft aan beide kanten de linkerrijstrook afgesloten. Daardoor is er in beide richtingen maar een rijstrook beschikbaar, waar ook langzamer gereden moet worden.

