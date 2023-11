Wist Amsterdamse wethouder echt niet van zorgen hulpdiensten over knip Weesperstraat?

De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst zal vanmiddag in de Stopera tekst en uitleg moeten geven over met name de mails van medewerkers van Ambulance Amsterdam over de knip in de Weesperstraat. Medewerkers trokken verschillende keren aan de bel, terwijl Van der Horst tijdens een debat zei dat er nauwelijks signalen van hulpdiensten waren binnengekomen.

VVD-raadslid Daan Wijnants vertelde op 28 juni tijdens een debat dat er grote zorgen waren bij brandweer- en ambulancepersoneel. Van der Horst antwoordde in eerste instantie dat de hulpdiensten 'niet die problemen ondervinden die hier worden genoemd'. Nadat bij navraag van AT5 (tijdens dat debat) bleek dat er wel degelijk incidenten hadden plaatsgevonden, meldde Van der Horst dat de informatie niet eerder met haar gedeeld was.

De slagbomen gingen automatisch open voor auto's met een sticker. Nood- en hulpdiensten hadden zo'n sticker, maar niet altijd. Zo hadden de auto's van Officieren van Dienst van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) er bijvoorbeeld geen. De slagbomen konden door de meldkamer van handhaving op afstand geopend worden als bijvoorbeeld de verkeersregelaars dat via hun portofoon vroegen, maar zij deden dat niet.

Oppositiepartijen VVD, JA21, CDA, Volt, Denk, SP, Lijst Kabamba en Forum voor Democratie willen vandaag opheldering. Volgens de partijen is 'op zijn minst de schijn ontstaan' dat Van der Horst de gemeenteraadsleden 'de bij de gemeente bekende informatie heeft onthouden c.q. dat zij niet in staat was bij de gemeente bekende informatie actief met de raad te delen'.

De raadsleden citeren een aantal uitspraken van de wethouder uit het debat van 28 juni, waarin ze de problemen bagatelliseerde. "Wat wij terugkrijgen, iedere dag weer, is dat het goed gaat. En dat we één keer een geluid hebben gekregen van een brandweerauto die geen spoed had, die niet meteen door de slagboom kon", zei Van der Horst toen bijvoorbeeld.

Whatsapp

Gisteren gaf de gemeente ook de whatsappgesprekken met Ambulance Amsterdam-directeur Marleen van de Kerkhof en vermoedelijk wethouder Van der Horst en/of burgemeester Halsema vrij. Van de Kerkhof zei in eerste instantie dat het niet altijd lukte om de aanrijtijden te halen, dat nuanceerde ze later. Ze benadrukte in haar whatsappberichten wel dat ze zorgen had over 'de impact van de knip in combi met alle andere ingrepen in de stad'.

Ook vroeg Halsema of Van der Horst aan Van de Kerhof: "We willen onmiddellijk op papier hebben wat er precies aan de hand is volgens de ambulancedienst en de brandweer. Wij moeten de raad precies kunnen informeren. En de raad eist die info binnen een uur."

