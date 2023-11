Hoornse jongeren praten over de toekomst: ''Armoede is de basis van alle problemen''

Hoe moet Nederland er in 2040 uit komen te zien? Tientallen Hoornse jongeren kwamen gisteravond bij elkaar om daar over te praten tijdens een dialoogdiner. Er werd gesproken over mentale gezondheid, de woningmarkt, maar ook armoede. ''En dan vooral, wat kunnen we er nu al aan doen?'', zegt een van de jongeren die actief is binnen de stichting.

Ze staan voor ontmoeting, ontwikkeling en ondernemen: het Hoornse Join The Project. De stichting is er door en voor jongeren. Regelmatig komen ze samen om te praten over maatschappelijke thema's, zoals mentale gezondheid en inclusie. Zo ook vanavond met het dialoogdiner in Grand Café Turf. Dit is de tweede bijeenkomst in Nederland. Deze avond wordt samen met de Nationale Jeugdraad en de VNG georganiseerd.

Er worden zeven onderwerpen gepresenteerd: Mentale gezondheid, Klimaat & duurzaamheid, Woningmarkt, Diversiteit & inclusie, Onderwijs, Democratie & participatie en Armoede. Per tafel wordt aangegeven welk onderwerp het belangrijkst is.

Mentale gezondheid binnen West-Friesland

Mentale gezondheid is de knaller van de regio, zo ook onder de deelnemers van het diner. Al jarenlang heeft West-Friesland een van de hoogste cijfers in Nederland wat betreft zelfdoding. ''Ik vind het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen, vooral binnen je eigen regio'', zegt Adriano, een van de deelnemers van het diner.

Vanaf een andere tafel wordt geroepen: ''Wij vinden woningmarkt het belangrijkste, velen van ons staan al jaren op de wachtlijst om een huis te kunnen huren.'' Daarom wordt er in ronde twee verder ingegaan op hoe de woningmarkt er in 2040 uitziet. Meer hoogbouw, meer aanleunwoningen in achtertuinen voor ouder en kind en creatiever met leegstand omgaan.

