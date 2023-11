Volleybalster Celeste Plak snel weg uit Rome

"Roma Volley en ik besloten om uit elkaar te gaan. Een hele grote dank aan de meiden en de staf, het was kort maar heftig", schrijft Plak.

Volgens Plak waren "de omstandigheden in Rome niet voldoende om me optimaal voor te kunnen bereiden op de kwalificatie voor de Spelen van 2024". Oranje moet zich nog verzekeren van een ticket voor de Spelen in Parijs.

Plak speelde eerder al eerder in de Italiaanse competitie en in Japan. Over de terugkeer naar Italië was ze afgelopen zomer enthousiast. "Het is een team dat erom bekendstaat met ziel en passie te spelen en dat vind ik wel leuk. En het is een unieke kans om in Rome te gaan wonen."

Het is nog niet bekend wat Plak nu gaat doen.