Amsterdamse wethouder pleit voor leeftijdsgrens en verbod op opvoeren e-bikes

Met 42 andere gemeenten roepen ze in een brief demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op om maatregelen te nemen tegen de overlast van de opgevoerde e-bikes. Opgevoerde fatbikes zorgen volgens de wethouder voor overlast en gevaar op straat doordat ze veel sneller gaan dan gewone fietsen.

Zo bleek tijdens een politiecontrole vorige week dat een opgevoerde fatbike 60 kilometer per uur haalde: "Echt waanzin! Het is zo gevaarlijk om onbeschermd zo hard rond te rijden en omdat zo'n fiets helemaal de weg niet op mag, rijd je daar dus ook onverzekerd op rond", aldus Van der Horst.

"We moeten de kinderen hiertegen beschermen en ervoor zorgen dat dit niet langer kan. Een leeftijdsgrens en een verbod op opvoeren van e-bikes helpen ons echt om de straten weer veiliger te maken".

Van der Horst nam samen met de Haarlemse wethouder Mobiliteit Bas van Leeuwen het initiatief voor de brief. Ook hij ziet dat fietspaden onveiliger worden door opgevoerde fatbikes: "We zien opgevoerde fatbikes die voorbij razen op het fietspad waardoor kinderen, ouders en ouderen onveiligheid ervaren. We moeten ervoor zorgen dat fietsgebruikers niet afstappen van de fiets en roepen op tot actie!"

Naast wethouders is de brief ook ondertekend door de Vervoerregio Amsterdam.