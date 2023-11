Steunbetuiging voor ontvoerde Israëliërs op de Dam verstoord

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Het was een hele waardige actie, verder helemaal niet politiek. Daarom waren de uitspraken zo schrijnend", vertelt hij aan AT5. "Gelukkig waren er ook mensen die in gespreken gingen met de organisatoren. Daar was ook ruimte voor".

De politie was aanwezig bij de steunbetuiging, maar hoefde niet grootschalig in te grijpen: "We stonden daar met een politieauto met twee agenten. Die zullen de jongeren ongetwijfeld hebben aangesproken op hun gedrag. Van grootschalig ingrijpen of opruiing is geen sprake geweest", laat een politiewoordvoerder weten.

Sit-in op Centraal

In de stationshal van Centraal werd een pro-Palestina sit-in gehouden. Tal van mensen zaten om 18.00 uur op de grond om hun steun te betuigen aan de mensen in Gaza.

Het doel van de actie is volgens de organisatie om druk uit te oefenen op de Nederlandse overheid: "Die weigert zelfs op te roepen tot een staakt-het-vuren". Demonstranten hadden Palestijnse vlaggen, spandoeken en borden bij zich. Daarop was onder andere te lezen ceasefire now en fuck western media .

De actie is geïnspireerd door grote protesten in solidariteit met Palestina die de afgelopen weken plaatsvonden in New York en Londen. De organisatie benadrukt dat het om geweldloze acties gaat en het niet de bedoeling is om reizigers te hinderen.