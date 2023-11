Zuiderweg Assendelft staat blank door enorme regenval: afgesloten voor verkeer

Door de enorme regenval van de afgelopen dagen, is de Zuiderweg in Assendelft blank komen te staan. De gemeente Zaanstad heeft de weg afgesloten voor verkeer. Eerder sprak het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier al van een unieke situatie en heeft daarom zeven extra waterpompen ingezet.

Niels Petra uit Assendelft maakte vandaag deze foto van de weg ten zuiden van Assendelft. Hij plaatste de foto op Facebook en de Zaankanters reageren massaal. "Gaaf hé, zo'n nieuwe zeesluis bij IJmuiden... Heeft gelukkig niet zo veel gekost" en "En maar waterschap belasting betalen..... om droge voeten te houden zegt men," luiden de reacties.

Nat

"Het is echt ongekend wat er allemaal achter elkaar valt", zegt woordvoerder Marko Cortel van het hoogheemraadschap. "Als je het eenmaal een beetje op peil hebt, valt er een uur later weer zo'n gigantische klap regen dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Het land is echt verzadigd."

In de strijd tegen die hevige regenval, heeft het waterschap zeven noodpompen door het hele werkgebied gezet. Die zijn geplaatst bij gemalen in de omgeving van Zijpe, Hoogwoud, Spanbroek, Heiloo, de polder van Starnmeer, in de buurt van Aartswoud en in Assendelft. "Die noodpompen staan allemaal naast een bestaand gemaal, waar het moeite kost om het water naar beneden te krijgen", aldus Cortel.