Verdachte doodslag Peter Langenberg geeft niet de antwoorden waar zussen zo op hoopten

De zussen van Peter Langenberg hadden gehoopt dat de verdachte vandaag meer duidelijkheid zou geven over wat er zich werkelijk heeft afgespeeld op die fatale Paaszondag in de duinen bij Egmond, maar dat gebeurde niet. "Het was echter al niet onze verwachting", laat hun advocaat weten. "We hadden hen hierop voorbereid. Niettemin wensen ze dat hij een langdurige behandeling zal moeten ondergaan vanwege zijn gewelddadige gedrag."

Peter Langenberg werd op 17 april 2022 dood en ontkleed gevonden in de duinen ten noorden van Egmond aan Zee. Uit onderzoek wordt duidelijk dat Peter daar seks heeft gehad en DNA-materiaal op zijn lichaam, onder meer sperma, leidt naar Jent S. Die stond vandaag terecht in de Alkmaarse rechtbank.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Peter heeft die zondag via Bullchat, een platform voor gay-dating, een berichtje geplaatst waarin hij leek te hopen op een seksafspraak in de duinen. Daar trof hij Jent S. die onder invloed van drank en coke was.

Meerdere breuken in gezicht

Maar S. ontkent dat hij een afspraak met hem had. Iets wat het OM en Peters nabestaanden niet geloven. Zijn eigen scenario, dat hij daar met een meisje was en toevallig op Peter stuitte, wordt echter niet ondersteund met bewijs. "En van ene Mia is niets gevonden", stelt het OM, en dat lijkt dan ook een verzonnen verhaal.

S. had al eerder bekend verantwoordelijk te zijn voor de gruwelijke verwondingen waaraan Peter is overleden. Dat deed hij vandaag weer. Het OM zegt daar over: "Het slachtoffer had meerdere breuken in zijn gezicht; zijn oogkassen, jukbeenderen, kaak, gehemelte en neusbeen. Daarnaast had hij zwellingen in zijn hersenen en zijn er aanwijzingen voor verwurging."

"Ik heb alleen twee klappen gegeven, maar misschien waren die iets harder dan ik mij kan herinneren", stelt S. in de rechtbank. Maar voor de meeste vragen van de rechter beroept hij echter zich op zijn zwijgrecht of zegt: "Laten we het hierbij laten."

