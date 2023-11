Buitenlandse studenten vergapen zich aan Hilversums raadhuis: "Heel erg indrukwekkend"

Internationale architectuurstudenten zijn de week in Hilversum om het raadhuis van architect Dudok te bewonderen. Het raadhuis is een bijzonder gebouw en de 300 studenten kijken hun ogen uit.

De leerlingen van de Zürich University uit Zwitserland en University of Nottingham uit Engeland zijn deze week in Hilversum om een rondleiding te krijgen door het Dudok-gebouw. "Heel erg indrukwekkend. Hoe geometrisch het allemaal is en de echte precisie tot in de inrichting", zegt een student over het raadhuis.

Architectuurstudenten

Iris London is gids en vindt architectuurstudenten rondleiden altijd het leukste: "Ze weten natuurlijk meer dan gemiddelde bezoekers. Ook krijg je de meest originele en gekke vragen, ze kijken dan echt geïnteresseerd en denken mee over hoe een architect het ontwerp heeft bedacht."

De studenten zijn deze week in Nederland en bezoeken ook het Hilversumse landgoed Zonnestraal.