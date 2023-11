Massale steun uit de regio geeft chronisch zieke Saskia kans op herstel in Australië

Chronisch zieke Saskia Veenswijk (40) krijgt een kans op herstel dankzij massale steun uit de regio. Het streefbedrag van de inzamelingsactie is behaald, waardoor de Aalsmeerse naar Australië kan afreizen voor levensveranderende therapie.

Ze had tranen in haar ogen toen ze dit nieuws hoorde. "De blik in haar ogen vertelde meer dan ze ooit in woorden uit zou kunnen drukken", vertelt Lindsey van Dijk, een vriendin van Saskia die samen met andere vrienden de inzamelingsactie is gestart.

Bingo's, veilingen en concerten: dankzij allerlei evenementen in de regio is het streefbedrag van 38.000 euro afgelopen week behaald. Saskia's vrienden maakten dit vorige week bekend na het laatste concert voor de inzamelingsactie, waar de zieke Saskia ook zelf een nummer zong.

Saskia werd dertien jaar geleden gediagnosticeerd met myalgische encefalomyelitis (ME) en tick borne disease. Door haar klachten - vermoeidheid, oorsuizen, ontstekingen, spierpijnen en concentratieproblemen - brengt ze haar dagen vooral op de bank of in bed door.

In Nederland zijn er voor Saskia geen mogelijkheden meer om te herstellen, maar in Australië wordt wel een hoopvolle therapievorm aangeboden. Dankzij het ingezamelde geldbedrag kan Saskia in februari met de behandeling bij NeuroPhysics beginnen.

Levensveranderd

"Voor haar is dit levensveranderend", vertelt Lindsey. Door de behandeling kan Saskia helemaal herstellen. "Dan kan ze eindelijk weer boodschappen doen, spontaan met vrienden afspreken, werken als muziektherapeute, optreden als singer-songwriter. Dat is waanzinnig voor iemand die al twintig jaar klachten heeft."