Nieuwe Zaanbrug krijgt dit weekend écht vorm, brugkleppen en ballast geplaatst

De brugdelen liggen op dit moment nog in Leeuwarden en worden over het water vervoerd, via het IJ en daarna de Zaan. Met een kraan vanaf een ponton worden de vallen aan de brug gehesen. Daardoor moet al de scheepvaart dit weekend omvaren via Purmerend.

De tijdelijke brug voldoet weliswaar, maar opent en sluit vrij langzaam. Inwoners van Wormerveer en Wormer kijken dus met z'n allen uit naar de opening van de nieuwe brug. Volgens Gerrit is het weer nog de meest onvoorspelbare factor: als het flink gaat sneeuwen in december moet de beoogde openstelling van begin januari verschoven worden.

Unieke werkzaamheden

Projectleider Gerrit kijkt uit naar het langverwachte plaatsen van de brugdelen: "Het is echt een hoogtepunt om zo'n weekend te halen. Dan wordt zichtbaar waar je in mijn geval drie en een half jaar aan hebt gewerkt, en voor sommige van mijn collega's nog langer."

Hij vervolgt: "Het meest spannende is: er zal toch niet iets over het hoofd zijn gezien? Het zijn best unieke werkzaamheden. Maar deze bedrijven doen dit veel vaker, het loopt volgens schema. Inhoudelijk is er geen enkele reden om daar ongerust over te zijn."

Vrijdag wordt er vanaf 18.00 uur gewerkt en zaterdag gaat het werk door. Als alles meezit moet het grootste brugdeel voor 14.00 uur zijn geplaatst.