Twee mannen aangehouden in Hoorn voor wapenhandel

Bij een inval door de Koninklijke Marechaussee vanmorgen bij een woning aan de Karveel in Hoorn zijn twee mannen aangehouden. Zij worden verdacht van handel in wapens, munitie en explosieven.

Om 6.00 uur zou de woning aan de Karveel in Hoorn zijn binnengevallen. Volgens de Koninklijke Marechaussee vond de grootschalige actie plaats in verband met een lopend onderzoek, dat leidde tot een aanhouding van de twee mannen.

Er vonden doorzoekingen plaats in de woning van het tweetal en op twee andere locaties in de omgeving van Hoorn. Bij die doorzoekingen werden verschillende goederen in beslag genomen, waaronder vuurwapens, munitie, steekwapens, zwaar vuurwerk en gegevensdragers.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie.

