Vliegveld van zweefvliegers Wieringermeer onbruikbaar geworden door vele regenval

Door de vele regen van de afgelopen tijd is het vliegveld van de zweefvliegers in Slootdorp, in de Wieringermeer, onbruikbaar geworden. Het zweefvliegseizoen liep daardoor vorige maand anders ten einde dan de leden van Zweefvliegcentrum Noordkop hadden gehoopt.

Het zweefvliegseizoen loopt van april tot en met oktober. Voor dit jaar had Zweefvliegcentrum Noordkop 140 dagen gepland waarop kon worden gevlogen. Daarvan moesten er liefst 51 worden afgelast, meldt Wieringernieuws. Overigens was dat niet alleen vanwege overvloedige regenval, maar doordat er te veel wind stond.

De komende maanden worden gebruikt om de vliegtuigen schoon te maken, op te bergen en waar nodig onderhoud en reparaties uit te voeren. Vorige week werd daar alvast een begin mee gemaakt. Half april wordt weer begonnen met vliegen.

Natste maand

Het KNMI had de maand oktober al de natste maand genoemd sinds het begin van de metingen in 1906. In de strijd tegen de regenval heeft het waterschap zeven noodpompen geplaatst in haar werkgebied. Vooral in de Noordkop is de grond maximaal verzadigd. "Het is echt ongekend wat er allemaal achter elkaar valt", zei woordvoerder Marko Cortel van het hoogheemraadschap vandaag tegen NH. "Als je het eenmaal een beetje op peil hebt, valt er een uur later weer zo'n gigantische klap regen dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen."