Bijbelse escaperoom moet mensen naar Aalsmeerse Dorpskerk trekken

Een bloedstollend ontsnappingsspel middenin een historische kerk. Daarmee probeert de Hervormde Gemeente Aalsmeer de interesse voor de kerk een impuls te geven. Aalsmeerders kruipen voor even in de huid van apostel Paulus en zetten zijn spannende avonturen rondom de Middellandse Zee in scene.

Een van de initiatiefnemers van de escaperoom Roy Schaaij is apetrots op het bouwwerk dat hij met vijf anderen heeft neergezet. Deelnemers moeten puzzels oplossen, sleutels vinden en uiteindelijk de deur naar buiten openen. "Het is een hele laagdrempelige manier om mensen naar de kerk te laten komen zonder dat er een hele kerkdienst aan vastzit."

Vrijwilliger Michiel Vollmuller ziet dat het concept werkt. "Er komen ook mensen die normaal niet in de kerk komen om de escaperoom te doen. Wat ze er ook van oppikken: het is al goed dat ze in de kerk komen", vindt hij. Zijn zoon Gijs 'denkt dat het een goed begin is om interesse te wekken in het christendom'.

Van escaperoom naar kerkdienst

Het is het derde jaar op rij dat de escaperoom open is. Schaaij ziet de belangstelling ieder jaar toenemen. Waar in het eerste jaar nog veertig teams meededen, zijn dat er tijdens deze derde editie al zo'n negentig. Hij snapt die belangstelling wel. "Het is gewoon een heel mooi gebouw en dat lichten we mooi uit. De hele ambiance is gewoon heel gaaf zo."

Maar of al die mensen binnenkort ook eens aanschuiven tijdens een kerkdienst? "Dat is niet ons doel", legt Schaaij uit. "Maar van elk zaadje dat wij planten hopen we dat het gaat groeien." De escape room in de kerk is er nog t/m 24 november. Er zijn nog een paar tijdslots beschikbaar.