Na frauduleuze stemming kiezen Uithoornaars voor 'liefdesboom' aan toegangsweg

Uithoornaars konden hun stem uitbrengen op een van de vier kunstwerken, maar al snel bleek dat de uitslagen van buitenaf waren gemanipuleerd. Uit de stemmen die wel betrouwbaar lijken, is een winnaar voortgekomen. 'De Liefdesboom' van kunstenaar Franz Bodner staat binnenkort langs de Zijdelweg.

De gemeente hoefde geen cyberexperts in te schakelen om er achter te komen dat de uitslag van de eerste verkiezing was gemanipuleerd. Inwoners konden hun voorkeur uitspreken voor één van de vier genomineerde kunstwerken. In korte tijd stroomden vorige maand extreem veel stemmen binnen voor één kandidaat, legt een woordvoerder van de gemeente Uithoorn uit aan NH. Al deze stemmen werden vanaf hetzelfde ip-adres verzonden.

Dubbele stemmen

De stemronde, die eigenlijk van 12 tot en met 27 oktober zou duren, werd direct gestaakt. "Verdachte dubbele stemmen zijn uit de respons gefilterd", vertelt de woordvoerder. Door inwoners te vragen zich op Uithoorn Denkt Mee te registreren, hoopte de gemeente alsnog op een betrouwbare uitslag. Uithoornaars kregen bovendien ook nog een paar dagen extra de gelegenheid om hun stem uit te brengen. De verkiezing sloot op 1 november.

