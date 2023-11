Bussumse Aasiyah volgend jaar in de finale van missverkiezing 'Supermodel Worldwide'

Volgend jaar doet de negentienjarige Aasiyah uit Bussum mee als finalist aan 'Miss Supermodel Worldwide Netherlands'. Vanaf haar 15e droomt zij er al van om mee te doen aan missverkiezingen. Ondanks de soms negatieve reacties die zij kreeg, heeft zij haar droom doorgezet en mag zij in februari Nederland vertegenwoordigen in de verkiezing.

Missverkiezingen hadden op jonge leeftijd al een aantrekkingskracht op Aasiyah van Geenen uit Bussum. Nadat zij online een video van 'Miss Beauty of the Netherlands'-verkiezing tegenkwam, was haar interesse helemaal gewekt en schreef ze zich in voor meerdere verkiezingen, waaronder de 'Miss Teen Beauty of Noord-Holland'. Dat haar doorzettingsvermogen vruchten afwerpt, blijk: de 19-jarige Bussumse doet in februari mee aan Miss Supermodel Worldwide Netherlands in Amsterdam

Negativiteit

Haar eerste missverkiezing was toen ze nog op de middelbare school zat. “Nee, de reacties waren zeker niet altijd even leuk. Op school ben ik er ook best wel om gepest”, vertelt ze. “Ze zeiden bijvoorbeeld: denk je echt dat je daar knap genoeg voor bent? Nee, dat is niet leuk om te horen.” Ook op haar sociale media kanalen bleef het niet stil en kreeg ze negatief commentaar.

