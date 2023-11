Wisselvallig weer niet alleen maar ellendig, het regent regenbogen

Wisselvallig weer laat ons soms achter met een grauw landschap, maar de herfst bewijst dat er altijd ruimte is voor wonderlijke natuurfenomenen. Deze week wordt er veel regen voorspeld, maar af en toe prijkt het zonnetje tussendoor en dat zorgt vooral in de herfst voor mooie regenbogen. Hoe kan dat?

Een regenboog ontstaat als er licht door een waterdruppeltje heen schijnt. Die waterdruppeltjes doen zich nu het meest voor door regen, maar op zonnige dagen zijn er ook weleens regenbogen te zien bij het sproeien van het gras of in een fontein.

Grote-regenboog-kans

De kans op een regenboog is overal in Noord-Holland even groot. Zo heeft iedereen dus evenveel kans op 'de mythische pot met goud'. Volgens NH-weerman Visser neemt de kans op (meerdere) regenbogen toe, wanneer er sprake is van wisselvallig weer.

Omdat deze ochtend begint met regen en afgewisseld met wat zonneschijn, lukt het wellicht een mooie regenboog te spotten. Dan moet je er wel vroeg bij zijn, aldus de weerman. "In de middag gaat het regenen en 's avonds wordt het zelfs stormachtig. Door de bewolking is de kans op regenbogen niet zo groot." De temperatuur loopt op tot 11 graden.

Morgenochtend is er minder kans op regenbogen, omdat het dan droog is. "In de middag komt er wat meer bewolking en later is er dan weer kans op een bui", zegt Visser.