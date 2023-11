Het regende regenbogen gisteren: hoe kan dat?

De afgelopen tijd volgen regenachtige periodes en zonnige momenten elkaar herhaaldelijk op. Zoals algemeen bekend komt er, bij zowel regen als zon, soms achter de wolken een regenboog tevoorschijn. NH-weerman Jan Visser legt uit: "Er zijn nu veel meer regenbogen dan in de zomer. Dat komt omdat de zon in de herfst veel lager staat."

Een regenboog ontstaat als er licht door een waterdruppeltje heen schijnt. Die waterdruppeltjes doen zich nu het meest voor door regen, maar op zonnige dagen zijn er ook weleens regenbogen te zien bij het sproeien van het gras of in een fontein.

Grote-regenboog-kans

De kans op een regenboog is overal in Noord-Holland even groot. Zo heeft iedereen dus evenveel kans op 'de mythische pot met goud'. Volgens NH-weerman Visser neemt de kans op (meerdere) regenbogen toe, wanneer er sprake is van wisselvallig weer.

Omdat deze ochtend begint met regen en afgewisseld met wat zonneschijn, en er weinig bewolking is: lukt het wellicht vanochtend een mooie regenboog te spotten. Dan moet je er wel vroeg bij zijn, aldus de weerman. "In de middag gaat het regenen en 's avonds wordt het zelfs stormachtig. Door de bewolking is de kans op regenbogen niet zo groot."