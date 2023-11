Haarlemmermeer bol van de regenbogen: "Ondanks de regen een cadeautje"

Wie vanochtend in Haarlemmermeer of Amstelland een stap buiten de deur zette, kan het bijna niet zijn ontgaan. De regio's stonden bol van de regenbogen. De pot met goud is nog niet gevonden, maar dat mag de pret niet drukken.

Carina Blom spotte een prachtig exemplaar in Nieuw-Vennep. "Ondanks de regen echt een cadeautje." Andere bogen werden gespot in Hoofddorp, Lisserbroek.

Ook Amstelland dong mee naar de pot met goud, al waren de bogen daar vanochtend wat dunner gezaaid. In Amstelveen is de regenboog ook niet te missen. Ton de Ruijter vindt het natuurverschijnsel bijna zo prachtig als het Noorderlicht.

Volgens Jan Visser zijn de bogen ook in veel andere plaatsen gezien of te zien. "In veel plaatsen is het buiig", aldus de NH-weerman.