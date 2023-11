Amsterdamse partijen willen monument voor gastarbeiders: "Erkenning van hun bijdrage"

Een monument voor de eerste generatie gastarbeiders in Amsterdam. Als het aan de lokale fracties van Denk, GroenLinks en Partij van de Arbeid ligt, dan moet dat er binnenkort komen. Het voorgestelde monument moet als symbool dienen voor het 'culturele en historische belang van de gastarbeiders'. Daarnaast willen de partijen dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijkheid voor een museum over het onderwerp.

"Er leeft al jaren een wens binnen de diverse gemeenschappen van Amsterdam om de gastarbeiders en hun impact op de stad een blijvende, eervolle plek te geven", legt Denk-raadslid Süleyman Koyuncu uit over de totstandkoming van het idee voor het monument.

Een van de voorbeelden die Koyuncu aanhaalt is de wens van Zeki Güngör die zijn vader Ismail wil eren met een monument. De familie diende bij de gemeente een verzoek in voor het monument. "We willen de gastarbeiders in het zonnetje zetten. Maar ook Amsterdammers bewust maken wat veel mensen hebben moeten meemaken. Er zijn veel voorbeelden dat gezinnen echt verscheurd zijn", aldus Güngör eind vorig jaar. De partijen steunen dat idee nu met het initiatiefvoorstel. "We hopen aan deze wens tegemoet te komen", aldus Koyuncu.

Speciale aandacht voor vrouwen

Mocht het monument er komen, dan zullen niet alleen de mannen centraal staan. Volgens GroenLinkser Yasmine Bentoumya staan in de gedeelde geschiedenis vooral mannen centraal, maar hebben de vrouwen 'juist in allerlei rollen een grote en blijvende impact gemaakt'. In het monument moet daarom ook aandacht komen voor de vrouwen die naar de stad als gastarbeider of voor gezinshereniging kwamen. Daarnaast moet het monument ook helpen bij onderwijs over de geschiedenis ervan.

De partijen hebben het voorstel ingediend bij het college, die zullen over een tijd reageren op het initiatief. Mocht de reactie positief zijn, dan wordt het voorstel verder in behandeling genomen. De partijen hopen dat het monument in 2025, tijdens het 750-jarig bestaan van de stad, kan worden onthuld.

Bekijk hier het verhaal dat AT5 maakte over Zeki Güngör en zijn vader: