Grote alarm om brand in Haarlemse flat: bewoners moeten huis uit

Er is vanmorgen groot alarm geslagen om een brand in een flat aan de Haarlemse Spijkerboorweg. Een paar etages zijn ontruimd, er bleek vooral veel rookontwikkeling. Het vuur was snel uit.

Foto: Brand in Haarlem - Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een gebouw in de buurt. Een persoon heeft binnen in de flat rook ingeademd en wordt nagekeken in de ambulance. Uit voorzorg was er ook een traumahelikopter naar de flat gekomen. "Voor zover bekend zijn er geen gewonden", zegt de woordvoerder. Tekst gaat door onder de foto

