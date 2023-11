Inwoners Beets boos over plotselinge vluchtelingenunits midden in het dorp

Het regent klachten bij de gemeente Edam-Volendam. De gemeente wil twaalf wooneenheden in het lintdorp Beets plaatsen om daar vluchtelingen op te vangen. De opvang komt midden in het dorp te staan op het voetbalveld achter de kerk. Bewoners van Beets voelen zich overvallen door het besluit en hebben zich verenigd voor behoud van het voetbalveld. Maandag wordt de plaatsing met de bewoners besproken.

"Wij zijn bang dat ons sportveld niet meer terugkomt." Op een regenachtige dag spreekt Sander van der Leij vanaf een drassig grasveld uit zorgen uit. Normaliter voetballen kinderen uit het dorp met mooi weer op het grasveld. Ook de jaarlijkse kermis wordt op het terrein gehouden. Van der Leij: "Het wordt volop gebruikt en is geen loos veldje." Hij maakt zich boos over het feit dat er geen mogelijkheid tot inspraak is geweest tijdens de herbestemming van het veldje. Vorige week kregen de dorpelingen een brief waarin stond dat er twaalf wooneenheden op het veld komen.

Verzet

Projectleider Robin Schilder laat weten dat het overleg er inderdaad niet is geweest. "We hebben negenendertig locaties onderzocht in de gemeente." Daar zijn Beets en de Diempt in Volendam uitgekomen. Volgens hem staan de units er op zijn vroegst in april 2024, maar dan moet de bezwaarprocedure niet te lang duren. En dat kan nog wel eens een probleem worden, denkt Schilder. "Het dorp telt maar 500 inwoners, en er zijn nu al 70 aanmeldingen binnen voor een inspraakavond. Daarvan is een groot deel negatief", aldus de projectleider van de gemeente.