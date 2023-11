Unieke vondst bij opgravingen in Hoorn blijkt zegelring van bewoners uit 13e eeuw

De unieke vondst die Archeologie West-Friesland in september deed aan het Keern, blijkt een zegelring van één van de eerste bewoners uit het gebied. "Dankzij de vondst weten we de naam van een van die bewoners: Dedrig van Stavoren", meldt de gemeente Hoorn. De ring en zegelstempel zijn zo'n 700 tot 800 jaar oud, en pas de tweede vondst in Noord-Holland.

Bij de kruising aan Het Keern in Hoorn stond eerst een bandengarage, die nu plaats maakt voor een wooncomplex. Archeologie West-Friesland deed na de sloop van de garage onderzoek in de grond, waarbij een aantal unieke opgravingen gedaan werden. Zo werd naast aardewerk ook een bijna 800 jaar oude zegelring gevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat deze ring afkomstig is van één van de eerste bewoners in dit gebied. Op de koperen zegelstempel staat een koggeschip afgebeeld, met rondom de tekst S x Dedrig van Stavre x. De 'S' staat voor het Latijnse woord Sigillum, wat zegel betekent. Dedrig is een naam die in Friese bronnen voorkomt. "Waarschijnlijk is de naam afgeleid van Diederik, wat weer gelijk staat aan Dirk", aldus de gemeente Hoorn.

Maar twee zegelstempels opgegraven in provincie

Volgens Hoorn is zo'n zegelring typisch voor de Middeleeuwen, en werd het ergens tussen de jaren 1200 en 1400 gemaakt. "Spitsovale zegelstempels zijn zeldzaam. Uit Noord-Holland zijn maar twee vondsten bekend", aldus een woordvoerder van de gemeente. "De meeste zijn met de detector in Friesland gevonden. Ze waren daar kennelijk meer in gebruik dan in andere gebieden. De herkomst van Dedrig uit Stavoren past in dit beeld."

Het is opvallend dat het huis van Dedrig niet in de directe buurt van een haven stond. Hoorn zegt dat dit mogelijk te maken heeft met de ondergang van de plaats Dampten in de Zuiderzee. "Wellicht woonde Dedrig als handelaar in die plaats en was hij gedwongen landinwaarts naar een veilige plek te verhuizen. Aan het Keern ontstond eind dertiende eeuw een buurschap. In dezelfde tijd ontstond een nieuw handelsplaatsje dat de naam Hoorn kreeg."

Archeologisch puzzelstukje

De gevonden zegelstempel is vanwege deze achtergrond belangrijk voor het beeld van Hoorn en West-Friesland in de dertiende eeuw. De eerste inwoners van Hoorn worden pas na 1300 bij naam genoemd, en ook geschreven bronnen zijn pas van na dit jaartal. "Voor die tijd waren hier kennelijk al personen die belangrijk genoeg waren om een zegelstempel te gebruiken, en die actief waren in de handel over zee."