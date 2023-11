Medemblik over mogelijke acties Kick Out Zwarte Piet: ‘Bijna alle intochten met andere Pieten’

Medemblik herkent zich niet in het beeld dat door Kick Out Zwarte Piet wordt geschetst over de sinterklaasintochten in de gemeente. Dat laten zij in een reactie weten op de brief van KOZP die vorige week werd gestuurd. "In de afgelopen jaren zijn steeds meer veranderingen aan 'Piet' doorgevoerd. Bijna alle comités hebben gemeld dat ze volledig werken met roetveeg- of kleurpieten.”

Het college van Medemblik ontving vorige week een brief van Kick Out Zwarte Piet. Daarin staat dat ze overwegen in protest te gaan bij de gemeente, als 'noodzakelijke acties' uitblijven. "De gemeente Medemblik is een van de laatste plekken in Nederland waar Zwarte Piet nog gedoogd wordt", zo valt er te lezen in de brief. "Het is niet langer acceptabel dat een burgemeester een intocht bijwoont en/of toestaat die veel mensen discrimineert."

De Nederlandse regering heeft een herdenkingsjaar uitgeroepen voor het slavernijverleden. Op 1 juli ging dat van start. De actiegroep doet dan ook een 'dringende oproep' aan de gemeente om dit jaar het verschil te maken, door de doorwerking van het Nederlands slavernijverleden aan te pakken met beleid in plaats van 'met mooie woorden of stilte'.

Medemblik herkent zich niet in brief

Naar aanleiding van de brief van de actiegroep, meldt de gemeente Medemblik dat er ‘in de loop der jaren steeds meer veranderingen aan de intochten zijn doorgevoerd’. "Dit verloopt niet overal op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo", aldus een woordvoerder van burgemeester Michiel Pijl. "Dit proces vindt in eerste instantie plaats in onze kernen zelf, en bij de comités die de intochten organiseren. Er wordt niet eenzijdig vanuit de gemeente bepaald wat de kleur van 'Piet' moet zijn."

Ook laat de gemeente weten zich niet te herkennen in het beeld dat door Kick Out Zwarte Piet wordt geschetst. "We hebben elf intochten in onze gemeente en die hebben in de afgelopen jaren een verandering doorgemaakt. Bijna alle comités hebben gemeld dat ze volledig werken met roetveeg- of kleurpieten. En dus niet meer met Zwarte Pieten", schrijven ze in een reactie.

Van een paar comités is die informatie nog niet compleet. Volgens een woordvoerder hebben zij tot nu toe een mix van roetveeg- of gekleurde pieten toegepast. "We zien de intochten in de gemeente Medemblik overigens niet als een uitzondering. Vergelijkbare veranderingen zijn de afgelopen jaren op veel plekken in Nederland doorgevoerd."

De gemeente zegt in contact te staan met de Sinterklaascomités, en waar nodig het gesprek erover te zullen voeren.

Nog geen duidelijkheid over protesten

Kick Out Zwarte Piet heeft in een reactie laten weten dat het nog niet bekend is waar de mogelijke protesten zullen gaan plaatsvinden. Dit hangt volgens een woordvoerder af van de gesprekken die ze momenteel voeren met de verschillende comités in de gemeente.