Alkmaarse dak- en thuislozenopvang zit vol: alle 16 plekken gevuld

De Alkmaarse dak- en thuislozenopvang Huis & Haard zit vol. Dat laat het college van B&W weten in een voortgangsmemo. Met de opening in januari waren niet alle zestien plekken bezet, maar na een actieve zoektocht en selectie heeft de gemeente nog aantal thuislozen opvang kunnen bieden in het sociaal pension aan de Pettemerstraat.