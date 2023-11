De Peiling: Ik vertrouw webshops niet, ik koop alleen nog in een echte winkel

De onbetrouwbare shops gebruiken vaak buitenlandse banken om het geld wat ze buit maken heen te sluizen. En dat kan hard gaan. Een webshop die witgoed aanbood, maar de koelkast of de wasmachine vervolgens nooit opstuurde, verdiende daar in een week tijd 100 duizend euro mee. Mensen die met zo’n webshop in zee gaan, verliezen daar gemiddeld 350 euro per persoon mee.

De politiie verwacht dat ze dit jaar ruim 1300 webshops zullen gaan onderzoeken. De schatting is dat 1000 daarvan frauduleus zullen zijn. En dat zijn er, aldus het Meldpunt van de politie, alweer meer dan vorig jaar.

Wij willen graag weten: ben jij weleens opgelicht door een webshop. Kreeg jij het bestelde bankstel of die nieuwe sneakers nooit bezorgd? Ben jij wel eens opgelicht via zo'n nepshop? Heb jij tips om dat te voorkomen? Of koop je al jaren niet meer online en ga je alleen nog maar naar echte winkels.