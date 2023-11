Op pad met de groenvoorziening: "Ze doen neerbuigend over ons; ik leer ze trots te zijn"

Tot een paar jaar terug konden alleen mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening, red.) bij bedrijven als Probedrijven werken. Sinds de afschaffing daarvan en de Participatiewet die ervoor in de plaats kwam, wordt ernaartoe gewerkt dat mensen met een beperking uiteindelijk bij een regulier bedrijf komen te werken. Sommigen halen dat niveau niet en blijven bij Probedrijven (de enige sociale werkplaats in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder). Afhankelijk van wat iemand kan, krijgen ze een taak toebedeeld.

Hij vervolgt: "Maar lang niet iedereen heeft een beperking. Bij Progroen hebben van de 235 medewerkers 35 mensen géén afstand tot de arbeidsmarkt." Het loopt zo naadloos in het elkaar over, dat je soms niet eens doorhebt wie wel en wie geen beperking heeft, vertelt hij.

"Kijk, dat vind ik nu leuk", zegt Hans Siffels, als we verder lopen. "Dat ze trots zegt dat dit haar werkplek is. Daar doen we het voor." Bij het bedrijf werken vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, meestal vanwege een beperking die ze hebben. Naast de eerder genoemde onderdelen heb je ook nog 'Probezorgt' en 'Proschoon' (dat laatste staat overigens nu wel los van het bedrijf). "In totaal werken bijna 700 mensen bij Probedrijven", vertelt Siffels.

Hans Siffels is nu zo'n vier jaar directeur van Progroen en milieu, onderdeel van Probedrijven, beter bekend als de sociale werkplaats, zoals dat voorheen werd genoemd. Hij geeft een rondleiding door de twee vestigingen van het bedrijf aan de Witte Paal in Schagen. We lopen langs ruimtes waar medewerkers van 'Proverpakken en ontwikkelen' aan het werk zijn. "Dit is de chocolade-afdeling", vertelt een medewerker als we langslopen. "Hier werk ik."

Hans Siffels geeft aan dat mensen vaak niet weten wat Probedrijven is. "Het heeft van oudsher toch een imago van 'een mongolenbedrijf'. Als je vervolgens uitlegt wat onze medewerkers doen, zijn ze verbaasd om dat te horen. Want de mensen van Progroen doen hetzelfde werk als een hovenier. Alleen doen ze er misschien wat langer over, of zijn ze preciezer."

Alex heeft een lichte leerachterstand en is zodoende bij Probedrijven, dat voorheen Noorderkwartier heette, terechtgekomen. Hij voelt zich heel verantwoordelijk, zegt hij, en als het nodig is dan staat hij er. "Je wilt toch de klant tevreden houden. En moet ik een keer op mijn vrije dag wat doen omdat er nood aan de man is, dan doe ik dat."

Een van die mensen die met grote aanhangers rijdt, is de 47-jarige Alex Doezie uit Schagen. "Ik werk hier nu 26 jaar en heb het naar m'n zin. Het leukst vind ik het dat ik een manusje-van-alles ben." Soms komen zijn vrouw en zoontje van bijna vier ook even op zijn werk kijken. "Mijn zoon was hier laatst nog en vond het heel leuk om pappa's werk te zien."

Wie ook bij de groenvoorziening zit, is Bram Kossen (24) uit Schagen. Hij werkt nu bijna vier jaar bij Probedrijven. "Ik ben hier via mijn stage terechtgekomen." De goedlachse jongen geniet volop van zijn werk. "Je bent lekker buiten, in de frisse lucht." Bij het Sabinahof in Waarland is hij nu, samen met een collega, onkruid tussen de tegels aan het weghalen door het letterlijk te koken. "Het leuke aan mijn werk is dat je ook meteen resultaat ziet van wat je doet."

Vanwege een spraak-taalprobleem is Bram hier terechtgekomen. Als kind was hij veel ziek. "Ik heb op m'n zesde een longontsteking en een virus gekregen, waardoor ik bijna op sterven lag." Hij houdt zich bij Progroen vooral bezig met het onderhoud van tuinen bij seniorenwoningen en bejaardentehuizen, maar ook houdt hij in de winter de bruggen in Hollands Kroon schoon.

Steun en toeverlaat

Hans Siffels: "Wij geven mensen niet alleen een baan, maar ook arbeidsritme. Voor sommigen is dat al veelgevraagd. Zo hadden we laatst een oudere man die al angstig was voor de eerste werkdag. Vaak hebben mensen ook veel privéproblemen. Daarom zijn we niet alleen een werkgever, maar zijn we voor sommigen ook een soort van opvang, steun en toeverlaat. Door te werken, kunnen ze trots zijn op zichzelf en een baan geeft veel voldoening."