Ongeluk op A9 zorgt voor meer dan uur vertraging in ochtendspits, file neemt af

Op de A9 bij Uitgeest is rond 7.30 uur een ongeluk gebeurd waardoor twee rijstroken dicht zijn tussen Alkmaar en Amstelveen. Het zorgde voor meer dan een uur vertraging in de ochtendspits. Intussen zijn de rijstroken weer open en neemt de file af.

Door het ongeluk was er nog maar één rijstrook open, waardoor er een lange file is ontstaan. Rijkswaterstaat verwachtte vanmorgen de andere rijstroken rond 8.15 uur weer open te hebben. Dat is gelukt en de file neemt daardoor snel af.

Hoe het ongeluk gebeurd is en of er iemand gewond is geraakt, is nog niet bekend.

