Hekkensluiter Jong Ajax verrast met winst op titelkandidaat Willem II

Als je vooraf keek naar de ranglijst, dan was het verschil tussen rodelantaarndrager Jong Ajax en nummer twee Willem II heel groot. Op het veld was daar weinig van te merken. Na negen minuten maakte Stanis Idumbo Muzambo al het openingsdoelpunt. De Belgische rechtsbuiten werd bediend door zijn landgenoot Mika Godts en schoot de bal keurig met zijn linkerbeen in de verre hoek, 1-0.

Na de verrassende voorsprong bleef Jong Ajax met Ahmetcan Kaplan in de basis de betere partij, maar de ploeg van coach Dave Vos drukte dat alleen niet uit in een grotere voorsprong voor rust.