Kinderen ruimen dertig kilo troep op in Overveen: "We vonden zelfs een tafel"

Met tien andere basisschoolkinderen deden Bas en Alexander gisteren mee aan de allereerste plogwedstrijd in Bloemendaal. Ploggen is de combinatie van joggen en zwerfafval opruimen. In totaal haalden de kinderen in 20 minuten tijd ruim dertig kilo zwerfafval op rondom de parkeerplaats van treinstation Overveen.

Eerste plogwedstrijd voor kinderen - NH Nieuws

De eerste plogwedstrijd was er op initiatief van de Bloemendaalse kinderburgemeester Aaf Wemmers. Zij had de wedstrijd onder andere in het leven geroepen omdat het belangrijk is om het milieu niet te vervuilen. "Hopelijk leren kinderen hierdoor dat ze geen afval op straat gooien omdat dat slecht is voor het milieu", reageert ze. "En het is heel leuk dat de kinderen iets kunnen winnen."

"Die tafel weegt wel elf kilo" Bas, winnaar plogwedstrijd