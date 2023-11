Amsterdam aA nl Amsterdam Tigers droomt van nieuwe titel dankzij Versteeg's vreemdelingenlegioen

De eredivisie ijshockey draait alweer een aantal weken op volle toeren en uiteraard zijn de Amsterdam Tigers weer van de partij. De club uit de hoofdstad wacht nog altijd op de eerste prijs sinds 2009 en hoopt dat het dit jaar weer eens gaat gebeuren dankzij een nieuwe troef: clublegende John Versteeg.

De 52-jarige Versteeg speelde meer dan 700 wedstrijden op het hoogste niveau, waarvan het gros bij de Tigers. Daarnaast was The Sniper goed voor ruim 500 doelpunten en bijna 600 assists. Na 40 jaar zelf op het ijs te hebben gestaan koos Versteeg er begin dit seizoen voor om de vacature van hoofdcoach in te vullen. "Ik moest er lang over nadenken, maar uiteindelijk met volle overtuiging 'ja' gezegd."

"We hebben inderdaad een aardig vreemdelingenlegioen" Amsterdam Tigers-coach John Versteeg

"Op dit moment zijn we geen favoriet voor de titel. Daar moet ik eerlijk over zijn", vertelt Versteeg, die dit seizoen behoorlijk was buitenlandse krachten in zijn selectie heeft. "We hebben inderdaad een aardig vreemdelingenlegioen. We hebben een Fin, een speler uit Luxemburg, een Let en ook een Wit-Rus." De zege afgelopen weekend op Yeti's Breda betekende voor Versteeg en de Tigers de vijfde overwinning van het seizoen. Na zes wedstrijden in de eredivisie staat Amsterdam nu drie punten achter de nog ongeslagen koploper Leeuwarden.