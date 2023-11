Uitslaande brand op balkon Amsterdamse Dapperstraat

''De brand was even heel heftig met uitslaande vlammen", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Maar uiteindelijk was de situatie snel onder controle."

Stichting Salvage, een organisatie die eerste hulp biedt aan gedupeerden bij calamiteiten zoals brand, heeft de schade opgenomen. De bewoners krijgen een tijdelijke woonruimte aangewezen. Het is niet bekend wanneer ze hun eigen woning weer in kunnen.

Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk, volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan op het balkon.