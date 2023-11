Buurt wil geen zorginstelling in boerderij Langerlust: "Gemeente heeft tunnelvisie"

De gemeente heeft plannen om een instelling te vestigen in boerderij Langerlust, nabij de Gaasperplas. De buurt is tegen, die zien het plan om er een woon-zorgvoorziening in te vestigen voor mensen met meervoudig psychiatrische problematiek en (ex)verslaafden echt niet zitten.

De boerderij, gebouwd in 1927, had jarenlang een horecabestemming. Sinds het vertrek van de Colour Kitchen in 2019 staat het gebouw aan de Gaasperplas leeg. Ook toen al kwam de buurt in actie om ervoor te zorgen dat er horeca zou terugkomen. Zonder succes, want het college besloot in 2020 om Langerlust een zorgfunctie te geven.

Volgens buurtbewoner en bezwaarschriftschrijver Maarten Vlijmincx kan de boerderij een gemis van de omliggende wijken opvullen. "Waar we vooral boos om zijn is dat we heel lang zoeken naar een ruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten", aldus Vlijmincx. "En deze ruimte zou daar heel erg geschikt voor zijn."

In 2022 maakte de gemeente het plan bekend om de boerderij te gebruiken als opvanglocatie. Toen al adviseerde de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) om van het landgoed geen opvanglocatie te maken. Toch bleef de gemeente werken aan de plannen om Langerlust in te zetten als opvangplek. De buurt keert zich ook tegen de plannen, want ze willen dat de boerderij behouden blijft als horecalocatie.

Daarnaast had de Colour Kitchen ook een maatschappelijke rol, want de werknemers waren veelal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iets soortgelijks ziet ook stadsdeelcommissielid Michel Idsinga (PvdA) graag terugkeren. "Dat is van groot belang, daar staan we heel positief tegenover", geeft hij aan. "Niet alleen horeca, maar maak er ook een plek van ontmoeting, betrokkenheid en activiteiten van."

Vanuit het stadsdeel zijn alternatieve locaties aangedragen, want een voorwaarde voor een zorglocatie als deze is een 'prikkelarme omgeving'. Zowel stadsdeelcommissielid Idsinga, als de buurtbewoners zeggen: prikkelarm is het niet met meerdere festivals per jaar, een doorlopende weg achter de boerderij en recreanten rond de Gaasperplas. "In eerste instantie erkennen we die zorgplicht, we vinden dat we daar zeker aan dienen te voldoen", aldus Idsinga. "Dus er dient goed gekeken te worden naar een locatie die meer tegemoet komt aan het begrip prikkelarm dan het gebied hier dat volop een recreatiegebied aan het worden is met vele evenementen."

Inzet op Langerlust

Het baart de bewoners zorgen dat de gemeente lijkt te volharden in de keuze voor deze locatie. "Blijkbaar is er een soort tunnelvisie ontstaan naar boerderij Langerlust toe", vertelt buurtbewoner Maarten Vlijmincx. "Dat moet niet en is niet goed."

De gemeente zet inderdaad nog altijd in op Langerlust en de verbouwplannen zijn inmiddels gereed, laat verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang/Beschermd Wonen) via een woordvoerder weten. In de commissievergadering van december wordt de ontwikkeling van de zorglocatie verder besproken.