Nieuw-Vennepse tennisclub apetrots op hun Griekspoor na behalen top wereldranglijst

“Ik dacht wel dat hij de top 50 zou halen, maar de 21ste plek op de wereldranglijst? Nee dat had ik niet gedacht. Werkelijk ongelofelijk,” zegt Arthur Maaswinkel, trainer bij de Nieuw-Vennepse club waar Tallon Griekspoor ooit als vijfjarige knul begon.

Maaswinkel trainde Griekspoor de eerste twee jaar, van zijn vijfde tot zijn zevende. Hij kwam samen met zijn oudere broers mee naar de tennisclub, om ook te oefenen. “De broers waren goede tennissers, maar ik zag al snel dat die kleine Tallon echt talent had. Hij was toen al een stuk sterker dan andere kinderen van zijn leeftijd."

Afgelopen jaar speelde Griekspoor het beste jaar van zijn tenniscarrière. In januari won hij zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune. En in juni won hij ook de titel in Rosmalen. Vorige week verloor hij op het mastertoernooi in Parijs weliswaar in drie sets van Novak Djokovic, maar na de wedstrijd verklaarde de Serviër dat Griekspoor het verdiend had om te winnen.

Familie Griekspoor

Tennis zit in het bloed van de Nieuw-Venneper. De meeste familieleden hebben getennist, of spelen nog. Allemaal bij dezelfde club, in Nieuw-Vennep. De opa van Tallon, oprichter van het familiebedrijf Griekspoor, is hoofdsponsor van het hoofdtoernooi en zijn broer onderhield jarenlang de tennisbanen op de club. Wekelijks fietst Griekspoor senior nog samen met zijn vrouw naar de tennisclub voor een kop koffie, vertelt voorzitter Rogier Liefmans. "En dan kijkt hij ook altijd even of de banen er goed bij liggen."

Het familiebedrijf, een succesvol techniekbedrijf in de Haarlemmermeer, is voor de kinderen Griekspoor altijd een vangnet geweest, zegt Maaswinkel. "Het was voor die jongens heel prettig dat ze niet in een zwart gat zouden vallen als tennis niet zou lukken. Dat geeft rust." De oudste broers Scott en Kevin werken inmiddels beide fulltime in het bedrijf.

"Opa is altijd een belangrijke motor geweest in de tenniscarrière van Tallon", zegt Liefmans. "Uiteindelijk liet hij ook een eigen baan aanleggen in de achtertuin. Daar kon hij echt dag en nacht oefenen."

Karakter

Griekspoor neemt geen genoegen met de 21ste plaats, zei hij afgelopen mei. De top 20 is zijn doel. Over twee weken doet hij mee aan de Davis Cup-finale, in Malaga. Eind december start het nieuwe seizoen met de United Cup, het tennistoernooi voor gemengde teams hij een team vormt met Arantxa Rus.

Wat hem zo goed maakt? Volgens trainer Maaswinkel is het naast talent ook een kwestie van karakter. "Hij is mentaal heel erg sterk. Hij kan teleurstellingen verwerken, doorslikken en weer doorgaan. Daar zie je die Nieuw-Vennepse mentaliteit die hij van zijn opa heeft meegekregen. Hard werken en doorgaan."