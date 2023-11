Tim kent het geheim van de smid: zo fotografeer je het noorderlicht

Via verschillende app-groepen waar Tim Conijn uit Oostknollendam lid van is, wist de amateurfotograaf dat gisteravond hét moment er misschien wel eens aan zat te komen. En jawel, rond de klok van half negen in de avond drukt Tim vanuit zijn zolderraam af en weet hij haarfijn het noorderlicht vast te leggen. "Euforisch", zo omschrijft Tim zijn gevoel toen hij het resultaat inspecteerde. "Het is gelukt, ik ben blij."

Om het zeldzame lichtschouwspel vast te kunnen leggen, heb je een beetje mazzel nodig. De omstandigheden moeten meezitten. Zo mag er geen bewolking zijn en mag de hoeveelheid kunstlicht van bijvoorbeeld straatlantaarns niet al te dominant aanwezig zijn. En dan komt het ook nog aan op de juiste timing. "Ik ben vaak genoeg ergens heen gereden, naar Friesland of de afsluitdijk", vertelt Tim over zijn eerdere pogingen. "Hele avond gekeken. Niks. We waren tien minuten te laat en de rest van de avond kwam er niks meer. In vijf minuten kan het voorbij zijn."

Juiste camera-instelling is key

Maar ook het fotograferen zélf vergt de nodige aandacht. De juiste instellingen van de camera zijn een must. "Ik gebruik de manual instelling, dus alles handmatig", zo legt Tim uit. "De ISO zet ik op 1600 waardoor je goed veel licht naar binnen krijgt. Het diafragmacijfer zet je zo laag mogelijk waardoor je ook meer licht naar binnen krijgt. Handmatig scherpstellen. Zo groot mogelijke 'wide-angle'-lens gebruiken zodat je een groot vlak pakt. Ik heb zelf tien seconden sluitertijd gebruikt. Foto nemen, tien seconden wachten en dan staat hij er op."

De kans dat vanavond wederom het noorderlicht te zien valt, is klein. De zonneactiviteit is namelijk gedaald. "Niettemin is er vannacht weer kans", aldus Tim. "Het is nooit te zeggen. Ik hou het wel in de gaten. Maar het kan zomaar zijn dat het vanavond niks is en over drie dagen wel. Het is niet te voorspellen."