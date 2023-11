Van sukkel naar olympiër: Amsterdam Lions trots dat Lacrosse weer olympisch is

In 2028 is Lacrosse een olympische sport. Bij Amsterdam Lions lopen een aantal internationals rond en zij hopen natuurlijk dat ze er dan bij zijn. "Ik had dit nooit verwacht. Toen ik begon, was ik echt een sukkel en kon ik er niets van. Nu de mogelijkheid er is, gaan wij er allemaal voor", aldus international Femke de Boer.

Lacrosse wordt vaak omschreven als (ijs)hockey door de lucht. Wel is het zo dat bij de mannen het een echte fysieke sport is, maar bij de vrouwen zijn er andere regels en draait het meer om tactiek en snelheid. "Wij mogen wat minder fysiek contact maken ", licht De Boer toe.

Het is de bedoeling dat naar 2028 de regels voor mannen en vrouwen gelijk worden getrokken. Ook zullen de teams op de Olympische Spelen uit zes personen bestaan. In Amerika en Canada is Lacrosse een populaire sport terwijl het in Europa nog onbekend is.

Kwalificeren?

Het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen is nog precies bekend. Wel is de spirit bij de Amsterdammers aanwezig. "Wij moeten zeker nog hard werken, maar ik denk dat het kan. Wij hadden een schop onder onze reet nodig en nu hebben wij die gekregen nu het olympisch is. Wij moeten gewonnen winnen."

NH Sport liep zondag de hele middag mee met het eerste mannen- en het eerste vrouwen team van Amsterdam Lions. Dat leverde de bovenstaande video-reportage op.