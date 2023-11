Weer een kans voor Naarder wijk: na jaren weer vuurwerk afsteken

Over het 'wat als het weer fout gaat', wil de burgemeester nog niet nadenken. "We gaan uit van het goede. Vertrouwen komt van twee kanten", aldus de burgemeester.

De gemeente wil de Naarder wijk nu een nieuwe kans geven. "De afgelopen jaren bleef het rustig en daarom willen we het nu weer proberen", zegt burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. "We hebben alle vertrouwen dat het, ook met dank aan de betrokken buurtvaders, ook zonder vuurwerkverbod rustig blijft."

Het vuurwerkverbod had effect: de afgelopen jaren werd het steeds rustiger en waren er steeds minder klachten en was er amper schade. Het verbod werd gehandhaafd door gemeentelijke handhavers en beveiligers, maar ook buurtvaders speelden een belangrijke rol.

