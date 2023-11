Corrie (72) viel over losliggende buis, maand later is Zaanse straat nog niet veilig

Een gevaarlijke situatie bij werkzaamheden aan de Monnickendamstraat in Zaandam heeft al verschillende valpartijen opgeleverd. Corrie de Kruijf (72) en een oudere buurvrouw gingen begin vorige maand al hard onderuit over buizen die los over de stoep lagen. Tot ongenoegen van de bewoners is de situatie nog steeds niet veilig: "Het schijnt ze niet te interesseren."

Foto: Corrie en André de Kruijff - NH Nieuws

Het was nog zo'n leuke zondagavond geweest aan het begin van oktober, ze waren uit eten met de kinderen. Maar eenmaal thuis wachtte een flinke kater voor Corrie en André de Kruijff. "Hier was het", wijst André de plek aan waar zijn vrouw Corrie viel. Ze zag in het donker de zwarte buis over het hoofd die daar voor werkzaamheden was neergelegd. Binnen doet Corrie haar verhaal. Als ze er weer aan terugdenkt schieten de tranen haar in de ogen. "Ik gleed zo over de grond heen. Stukjes van m'n tand waren eraf, m'n gezicht lag open, ribben gekneusd. Kort daarna is nog een andere mevrouw ten val gekomen. M'n schoonzoon riep nog 'kijk uit!', maar hij kon zijn zin niet afmaken. Die vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd." Tekst loopt door onder de foto's.

Het is niet meer aan haar te zien, maar ze heeft nog elke dag last van de val. "Het was best een klapper. Elke dag heb ik hoofdpijn, dus maar aspirines slikken en dan leef je maar door op die manier. Ik ben vreselijk geschrokken." Een dag na haar valpartij was de plek waar de buis lag afgezet met een hek. "Het kan dus wel", glimlacht Corrie een tikje cynisch. Maar zie de straat nu: er staan weliswaar veel paaltjes en de meeste buizen over de grond zijn afgewerkt, maar er zijn er nog veel punten waar je zeker 's avonds in het donker nog makkelijk over kan struikelen. Tot grote onvrede van André: "Het is ook nu nog totaal niet veilig." Hij schreef erover op Facebook en kreeg bijval van buurtbewoners die er zich ook zorgen over maakten of zelf ook waren gestruikeld. "En als je de werknemers hier aanspreekt spreken ze geen woord Nederlands. Het schijnt ze op de één of andere manier ook niet te interesseren." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: De Monnickendamstraat in Zaandam nu - NH Nieuws

André vervolgt zijn verhaal met iets dat hem steekt: "Tot op heden heeft zich nog niemand van de tegenpartij (Liander, red.) zich bij onze voordeur gemeld, terwijl ze wel weten wat mijn vrouw is overkomen omdat ik ze juridisch verantwoordelijk heb gesteld. Ze hebben geen blijk van compassie getoond om even 'sorry' te zeggen of even te informeren. Totaal niets, en we zijn nu al vijf weken verder. Dat vind ik best een minpunt." Een buurvrouw zegt op Facebook met de uitvoerder gesproken te hebben. Die wil actie ondernemen om de boel veiliger te maken. De woordvoerder van Liander kreeg de uitvoerder vanmiddag even niet te pakken, maar benadrukt dat veilig werken voor de omgeving prioriteit heeft bij het bedrijf. Voor hem is het onbekend waar het precies misgaat, maar ook hij zegt dat Liander snel actie wil ondernemen om de situatie veiliger te maken.