Gooise gemeenten gaan huizen reserveren voor leerkrachten en zorgpersoneel

Door de huizen te reserveren voor de twee doelgroepen, willen de gemeenten het aantrekkelijker maken om naar de regio te komen en er te komen werken. "Het is geen geheim dat we een groot tekort aan leerkrachten hebben. We willen het daarom zo aantrekkelijk mogelijk maken om hier naar toe te komen", vertelt burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren.

Door sociale huurhuizen te reserveren, wordt het extra aantrekkelijk: potentiële nieuwe leraren of zorgmedewerkers hikken dan ook niet meteen tegen extreem hoge kosten aan. "We hebben als regio wel een naam als het gaat om hoge kosten, dat schrikt mensen nog wel eens af", aldus Ter Heegde. "We zetten hiermee letterlijk de deur open om naar 't Gooi te komen en hier te komen werken."

Al met al gaat het om tien huizen in Gooise Meren en dertig Hilversumse woningen. De twee gemeenten willen hiermee een voortrekkersrol nemen.

Woningen voor brandweermensen

Leerkrachten en zorgmedewerkers zijn niet de eersten die voorrang op een huurwoningen kunnen krijgen. De Gooise gemeenten reserveerden eerder al vijf huizen voor brandweermensen.

Daardoor kunnen jonge brandweermensen behouden blijven en kan er ook nog eens voor gezorgd worden dat ze redelijk dicht bij de kazernes kunnen wonen.