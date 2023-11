E-bike op de rollerbank: Hilversum gaat in nieuw plan controleren op snelheid op fietspaden

Wie te hard rijdt met zijn fiets in Hilversum, kan straks een bekeuring krijgen. In overleg met de gemeente Hilversum gaat de politie handhavend optreden, want de veiligheid op de fietspaden moet beter. Door de diversiteit aan (elektrische) fietsen is dat nu in het geding. Daar moet een einde aan komen, zo blijkt uit het kersverse fietsplan van de gemeente.

Mensen met een elektrische fiets moeten niet raar staan te kijken als hun tweewieler straks op de rollerbank moet. De politie gaat op de Hilversumse fietspaden op snelheid controleren. Dat is hard nodig, want de snelheid op deze paden varieert heel erg en dat leidt nog al eens tot gevaarlijke situaties. Dat komt doordat er in de afgelopen jaren een keur aan fietsen is bijgekomen. Denk aan reguliere fietsen, (opgevoerde) e-bikes, fatbikes, bakfietsen en snorfietsen.

Gashendel

Naast het controleren op snelheid gaat de politie nog meer doen om de veiligheid te bevorderen op de fietspaden. Zo komt er een gedragscampagne, waarbij de nadruk komt te liggen op het denken aan de medefietser. Daarnaast komen er acties rond scholen, en ook andere locaties waar veel fietsers met een potentieel opgevoerd elektrische fiets of een niet toegestane fatbike met gashendel komen.

Deze maatregelen zijn onderdeel van de Agenda Fiets; het nieuwe Hilversumse fietsplan. Naast een veiliger fietsklimaat realiseren wil de gemeente vooral duidelijk maken dat de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel moet zijn. Op pad met de fiets is een duurzame, gezonde en vaak veilige manier van verplaatsen, zo luidt de boodschap.

Fietsstraten

Het verbeteren van het fietsnetwerk in het dorp is een ander onderdeel van dit nieuwe plan. Dit betekent dat er betere fietspaden worden aangelegd in Hilversum en omgeving. Daarbij wijst de gemeente straten aan. Dit zijn straten waar fietsers voorrang krijgen op andere weggebruikers, zoals op de Hoge Naarderweg al jaren het geval is. Dit zou moeten zorgen voor meer veiligheid en comfort en uiteindelijk tot meer fietsers.

Fietsen na winkeltijden in het centrum

Ook is er besloten dat fietsen in de kern van het winkelgebied, dus de Groest, de Kerkstraat en de Kerkbrink, buiten de traditionele winkeltijden is toegestaan. De gemeente gaat nog wel kijken naar de handhaving en veiligheidsaspecten hiervan. Snorfietsen zijn op deze plekken verboden, zodat fietsers en voetgangers hier veilig kunnen bewegen.