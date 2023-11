Bibliotheek Hoorn geeft extra aandacht aan online pestgedrag: "Het moet stoppen"

Voor het derde jaar op rij wordt landelijk aandacht besteed aan de Week van de Mediawijsheid. In deze week staat het online gedrag centraal. "Zonder erover na te denken en met een scherm tussen ons in, is ook een kwetsende reactie snel geplaatst", aldus Bibliotheek Hoorn. "Moeten we het altijd met elkaar eens zijn? Zeker niet. Maar er is een grens. Het pesten, delen en online kwetsen moet stoppen."