Kinderen kopiëren drankgedrag van ouders: Gooise GGD vraagt aandacht met campagne

Zien drinken, doet drinken. Dat is de boodschap van een campagne van de Gooise GGD die vandaag van start gaat. Op verschillende manieren vraagt de GGD de komende tijd aandacht voor het drankgebruik van jongeren in de regio. Kinderen en jongeren kopiëren het gedrag van volwassenen. Hoe geven volwassenen het goede voorbeeld?

In onze regio wordt behoorlijk veel gedronken, zelfs meer dan landelijk, blijkt uit onderzoek. In de campagne 'Zien drinken, doet drinken', vraagt GGD Gooi en Vechtstreek aandacht voor het drinken van jongeren. Vooral de voorbeeldrol van ouders wordt in deze campagne benadrukt.

Vijf glazen, heel normaal

De helft van de Gooise vierdeklassers geeft aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken. Ruim één derde van deze scholieren heeft de afgelopen maand minimaal vijf glazen alcohol gedronken en is dronken of aangeschoten geweest. Alarmerende cijfers volgens de GGD, omdat overmatig alcoholgebruik kan leiden tot diverse gezondheidsklachten, waaronder leverschade, verschillende soorten kanker en slecht functioneren van de hersenen.

Kinderen kopiëren gedrag

De GGD wijst ouders erop dat kinderen al vanaf jonge leeftijd veel oppikken van het drankgebruik van volwassenen. Zo beginnen kinderen vanaf hun vierde levensjaar te onthouden op welke momenten ouders drinken. Vanaf hun zesde jaar worden veranderingen geregistreerd wanneer ouders hebben gedronken en kunnen kinderen al ‘positieve verwachtingen’ hebben over het effect van alcohol. Gevolg hiervan is dat deze kinderen te vaak op jonge leeftijd al beginnen met drinken en dit op latere leeftijd meer doen.

Het goede voorbeeld

"Opvoeden is het goede voorbeeld geven”, zegt wethouder Joke Lanphen, voormalig huisarts en aanjager van alcoholpreventie in de regio Gooi en Vechtstreek. "Ondanks dat veel ouders zich bewust zijn van hun voorbeeldrol, moedigt deze campagne ouders aan om na te denken over wat het goede voorbeeld is."

Milou Welsink, adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD, geeft aan dat de bewustwording bij ouders een belangrijk punt is. “Niet om met de vinger te wijzen, maar om mensen te helpen bewuste keuzes te maken. De vraag is welke momenten er zijn waarop er alcohol gedronken wordt en op welke momenten dit buiten het zicht van de kinderen gehouden kan worden."

Tips

"Kunnen ouders wachten tot de kinderen in bed liggen en is het een goed moment om te drinken bij een kinderverjaardag? Periodes van niet drinken, zoals het initiatief Dry January, maar ook sportprestaties, kunnen een goede reden zijn om een periode minder of niet te drinken. Communiceer de positieve effecten hiervan met je kinderen", zegt Milou Welsink. “Door de redenen voor een alcoholvrije periode met je kinderen te bespreken, kun je de associatie met alcohol voor de kinderen veranderen."