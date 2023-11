Hilversum aA nl Besties: toevallige ontmoeting blijkt voorbode voor 60 jaar lange vriendschap

Twee pubermeisjes met dezelfde jas lopen elkaar begin jaren 60 tegen het lijf in de drukke Kerkstraat van Hilversum. De meiden wijzen naar elkaar en barsten spontaan in lachen uit, omdat ze allebei een grijze jas dragen met de beroemde BB-ruit die op dat moment in de mode is. Na de ontmoeting gaan beiden hun eigen weg, maar 60 jaar later blijkt de ontmoeting het begin van een hechte vriendschap.

Foto: Tineke en Anneke terug in de Kerkstraat in Hilversum - marcruyg/nhnieuws

Anneke is inmiddels 77 jaar, woont nog steeds in Hilversum en denkt met plezier terug aan die bijzondere ontmoeting in de Kerkstraat. "Het heeft zo moeten zijn. Je komt elkaar niet voor niets tegen. Het heeft een doel, een functie." Anneke kijkt met een spirituele blik naar het leven en is ervan overtuigd dat de meiden voorbestemd zijn voor elkaar. Een paar jaar na de eerste ontmoeting ziet ze Tineke lopen in de Jacob Roggeveenstraat in Hilversum. Anneke woont daar en Tineke blijkt verkering te hebben met Ton, de buurjongen van Anneke. In deze straat leggen ze de basis van een langdurige vriendschap. En hoewel Tineke, door de liefde gedreven, de wijde wereld intrekt, wordt hun band alleen maar hechter. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Tineke terug in de Jacob Roggeveenstraat - marcruyg/nhnieuws

Overvallen door weemoed is Tineke weer terug in de straat waar ze haar eerste liefde Ton ontmoette. Anneke woonde daar ook en de jonge moeders vonden steun bij elkaar, niet wetende dat huwelijken kunnen sneuvelen, maar dat hun vriendschap voor eeuwig zou zijn. Ook als Tineke aan de andere kant van het land in Winterwijk gaat wonen. Vanochtend vroeg is ze met de trein uit Winterswijk vertrokken voor een weekend bij haar allerbeste vriendin Anneke. Een vriendin waar ze altijd een luisterend oor vond als ze was bedrogen door een leuke man. Een vriendin die wijze raad geeft, maar vooral goed luistert. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Besties: Je komt elkaar niet voor niets tegen - marcruyg/nhnieuws

Het is een druilerige herfstdag maar dat mag de pret niet drukken. Na 3 jaar coronaperikelen kunnen ze elkaar eindelijk weer een dikke knuffel geven. En met wie kun je nu beter een weekend doorbrengen dan met je allerbeste vriendin? Anneke en Tineke vieren hun vriendschap en hadden 60 jaar geleden niet kunnen bedenken hoe belangrijk die toevallige ontmoeting in de Kerkstraat zou zijn.