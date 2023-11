Wilco is verslaafd aan tribunes: nu speurt hij naar pareltjes in Haarlem

Wilco Polinder, die helemaal gek is van amateurvoetbalclubs en dan helemaal van de tribunes, is in Haarlem en omstreken gearriveerd. De Harderwijker reist sinds drie jaar met zijn auto het hele land door om alle amateurclubs van Nederland te bezoeken. 'Groundhoppen' wordt de hobby ook wel genoemd. "Want postzegels verzamelen leek me zo saai", lacht hij.

Het regent hard boven de velden van voetbalclub HFC EDO in Haarlem. Maar een buitje meer of minder, daar stoort Wilco zich niet aan. Het 'werk' moet door. De provincie Noord-Holland moet namelijk worden afgevinkt. Zoals hij dat ook al deed met Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Daar bezocht hij alle amateurclubs naast zijn dagelijkse werk als buschauffeur. "Nu al 1103 clubs in totaal", zegt hij trots.

Wilco gaat altijd op de bonnefooi naar de verenigingen. En dan maar zien of de poort voor hem openstaat. "Ik heb geluk vandaag. Op maandagochtend kan ik vaak naar binnen, want dan zijn de vrijwilligers meestal aan het werk. De rotzooi van het weekend aan het opruimen. En daar heb ik weer profijt van." Zijn voorspelling klopt.

"Ik ben om zeven uur opgestaan en ben vanmorgen bij De Volewijckers geweest in Amsterdam-Noord en wat clubs in Amsterdam Nieuw-West. Daarna naar Zwanenburg en nu is de regio Haarlem dus aan de beurt."

Een warm Haarlems welkom, letterlijk en figuurlijk. Tijd voor de rondleiding met als apotheose natuurlijk de tribune. "Hartstikke leuk dat hij even bij ons is. We krijgen hier wel meer 'groundhoppers'. Zeg het het maar, waar wil je kijken?", vraagt René. "Overal", lacht Wilco. "Eerst maar even de bestuurskamer?"

Want in de kantine is schoonmaakster Mariëlle druk bezig. Haar haren rood en zwart. Hoe kan het ook anders: het zijn de kleuren van de club, al sinds de oprichting in 1897. Wilco stapt de kantine binnen met zijn zwarte jas. Op de achterkant 'Nederlandse Velden' (naar zijn Facebook-pagina ) en op zijn borst 'Polinder'.

In de bestuurskamer krijgt Wilco van René uitleg bij de historische foto's die er hangen. Bij eentje in het bijzonder: een elftalfoto van het seizoen 1938-1939. "Daar zie je Bas Timmerman. Een enorm voetbaltalent. Maar op zijn negentiende kreeg hij een hartaanval op het veld, tegen Hilversum. Een enorm drama voor iedereen bij de club. Maar vooral voor zijn ouders. Het was hun enige kind. Ze denken dat het met de spanning te maken had", aldus René. Hij vertelt het alsof hij het drama zelf heeft zien gebeuren.

Wilco kijkt zijn ogen uit. "Moet je die oude vaantjes zien. Supermooi." "Kijk, dit is de Bas Timmermantrofee. Er is later een toernooi naar hem vernoemd", aldus René. Wilco neemt snel weer een foto. 'Klik' en dan gauw naar buiten. "Want volgens mij is het nu even droog." Op naar de tribune. Want daar gaat het de Harderwijker uiteindelijk om.

Wilco hoort alle verhalen geduldig aan en maakt wat foto's voor Facebook. Daarna lopen ze een steile trap op. Boven doet René een deur open. Het licht gaat aan. Het is een kleine ruimte, waar het archief in mappen op planken staat opgeslagen en alle historische bekers staan te pronken.

Wilco is onder de indruk van de zittribune. "Hij is groot, imposant, heel gaaf. En het mooie is dat er relatief weinig sponsorborden zijn en de naam van de club mooi in het midden op de gevel van het dak staat. Dat is toch wel één van de schoonheidsidealen van een tribune, vind ik." Hij pakt zijn groene aantekeningenboekje en telt de stoeltjes. Daarna maakt hij grote stappen langs de houten bankjes. "Eén stap is twee zitplaatsen."

Naast de tribune zitten wat jongeren in een fietsenhok. "Ze zitten af en toe op de tribune. Dat is toch niet zo fijn. En we hebben ook veel last van duiven", vertelt René. En inderdaad, veel stoeltjes zijn ondergekakt door de 'vliegende ratten'. Wilco maalt niet om een beetje afval her en der. "Je voelt dat er geleefd is. Ik houd niet van dat steriele."

Oude staantribune gesloopt

"We hadden vroeger aan de overkant nog een staantribune, maar die is helaas weg", vervolgt René. De club speelde vroeger in de hoogste divisies en daar kwam veel publiek op af. "Ook veel groundhoppers kwamen juist voor die tribune." De club moet waarschijnlijk verdwijnen voor woningbouw en de sloop van de staantribune is één van de eerste signalen van inkrimping van de club.

