Den Helder opent tijdelijke dagopvang voor daklozen: "Een warme woonkamer"

Na maanden van overlast, wat zelfs zorgde voor de sluiting van ijssalon Bella Gioia aan het Julianaplein, heeft Den Helder sinds vandaag een dagopvang geopend voor dak- en thuislozen. Het leegstaande pand waar vroeger Galerie Windkracht 13 aan de Weststraat zat, is omgetoverd tot een warme plek die drie keer per week is geopend.

Maar om dat te kunnen realiseren, is flink wat tijd nodig. En daarom kunnen daklozen de eerste maanden terecht in de oude galerij, die best opvalt omdat het bijna volledig goud is geverfd. Ze zullen zich hier moeten houden aan de regels en er zijn altijd minimaal twee begeleiders die daar toezicht op zullen houden, maar ze zullen er natuurlijk ook echt voor de mensen zijn.

De gemeente streeft namelijk naar een 24-uursopvang, net zoals dit jaar in Alkmaar is gerealiseerd . "Dat is wel de bedoeling. Dus dat je én een nachtopvang én een dagopvang in één locatie hebt, het liefst tegen het centrum aan", vertelt Corina Garcia van de gemeente.

Dak- en thuislozen kunnen hier voorlopig op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur én op zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur terecht voor een kopje koffie, een tosti, om even televisie te kijken of voor wat gezelligheid. Wanneer de opvang aanslaat, kunnen de openingstijden ook verruimd worden. Wel wordt duidelijk benadrukt dat het om een tijdelijke opvang gaat, die op deze locatie maximaal zes maanden open zal zijn.

En nu is het hopen dat de daklozen vandaag op de eerste dag ook daadwerkelijk langskomen. Eerder liet de dakloze Rob al weten enorm uit te kijken naar de komst van een dagopvang in de stad, want hij zwerft het grootste gedeelte van de dag op straat omdat er buiten de nachtopvang geen plek voor hem is om te verblijven.

"Zondag ben ik er met iemand van het Leger des Heils", vertelt Edith van dnoDoen. "En hiermee krijgen we een goede basis om naar die 24-uursopvang te werken. Dat is echt het doel", vervolgt Corina.

Dat de opvang zo snel kan openen, is te danken aan de samenwerking tussen alle instanties die zich bezighouden met de daklozenzorg in de stad, in samenwerking met de gemeente. Denk aan dnoDoen, Reakt, het Leger des Heils, Brijder en de GGZ. Een aantal van deze instanties zorgt ook voor de begeleiders die er tijdens openingsuren aanwezig zullen zijn.

"We hebben met de handhavers afgesproken dat er in de buurt wat extra personeel gaat lopen"

"Ik heb een tijdje zo'n smartphone gehad, die gaf aan dat ik 30 tot 40 kilometer per dag door de stad heen liep. Dakloos zijn is loodzwaar. Je bent de hele dag in beweging. Even lekker op de bank liggen: dat komt niet voor. Je voelt jezelf opgejaagd wild, want ze willen je nergens hebben", vertelde hij aan NH.

Overlast

Maar daar komt dus vanaf vandaag voor een gedeelte van de week verandering in voor Rob en de andere daklozen in de stad. En hoewel dit pand ook in het centrum ligt en eromheen veel mensen wonen, gaan de betrokken instanties hun best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. "We hebben ook met de handhavers afgesproken dat er hier in de buurt wat extra personeel gaat lopen", vertelt Corina Garcia.

René Verhoogt, teammanager dnoDoen in Den Helder, voegt daar aan toe: "Kijk, we moeten het ook niet romantischer maken dan het is. Soms is er gewoon overlast terwijl je dat helemaal niet wil, maar dat is aan de begeleiding om dat te voorkomen en daarop te reageren."

Toch verwachten Corina, René en Edith niet dat de opvang zal zorgen voor veel drukte en ongeregeldheden. "Ze zullen niet zo veel willen denk ik. Vooral met rust gelaten worden. Een beetje chillen", stelt Edith. "En wij willen een warme woonkamer voor ze creëren", voegt Corina nog toe.