Luchtalarm voor het klimaat op station Hilversum: grootouders maken zich zorgen

"Dit is geen oefening; dit is een noodsituatie", klonk het tijdens het maandelijkse luchtalarm op het stationsplein in Hilversum. Onder leiding van de zojuist afgetreden klimaatburgemeester Trees Lammers organiseerde de Gooische afdeling van Extiction Rebellion (XR) een klimaatalarm. De 'Grootouders voor het klimaat' sloten zich hierbij aan.

Een groep ouderen heeft zich maandag om 12 uur verzameld op het Stationsplein in Hilversum. Begeleid door vlaggen en spandoeken vroegen zij aandacht voor onder andere de opwarming van de aarde.

Na een kort gesprekje over hun kleinkinderen werd er tijdens een briefing aangegeven dat er gekozen kon worden tussen doodliggen of blijven staan. De aanwezige grootouders gingen bij het afgaan van het luchtalarm op het plein liggen. Na een minuut, toen de kerkklok een minuut te laat twaalf uur sloeg, herrezen de ouderen uit de dood en scandeerde Trees: "We are Extinction Rebellion, what do we want."