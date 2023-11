Burgemeester Rian van Dam deelt eerste gemeentespeldje uit aan Stefanie van der Gragt

Stefanie van der Gragt speelde tot voor kort in het Nederlands elftal vrouwenvoetbal en de oud-Heerhugowaardse is sinds dit seizoen technisch manager bij de AZ vrouwen.

Ze heeft volgens burgemeester Van Dam veel voor de sport betekend in Winkel. "Op technisch vlak, coachen bij trainingen en uiteraard ook langs de lijn", zegt Van Dam in haar toespraak. "En daarmee stel je een prachtig voorbeeld voor anderen. Je inspireert en motiveert de jeugd en dat is heel erg belangrijk."

Van der Gragt vindt het 'heel bijzonder' om het zilveren compliment te krijgen. "Het is mooi om te zien dat kleine meisjes naar je opkijken", zegt ze tegen Regio Noordkop.

De gemeenteraad heeft het speldje, waar het wapen van Hollands Kroon op staat, ontworpen voor inwoners waarvan zij vinden dat die iets bijzonders hebben betekend voor de gemeente.