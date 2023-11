Auto boort zich in gevel: ravage bij kringloopwinkel

Bij een ongeluk aan de Zijperstraat in Alkmaar heeft een auto zich achteruit in de gevel van kringloopwinkel Stichting Kook geboord. Daardoor zijn er in de winkel meerdere stellingen omgevallen en is het binnen een behoorlijke ravage. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden, maar de schrik zit er bij Stichting Kook goed in.

Foto: Aanrijding bij kringloop Alkmaar - Inter Visual Studio

Een automobilist raakte door onbekende oorzaak de controle kwijt over haar auto. Die reed hard achteruit de stoep op en boorde zich door de gevel van het pand van Stichting Kook. Een woordvoerder van de politie laat aan NH weten dat er bij het ongeluk geen gewonden zijn gevallen. Enorme klap Bob van der Horst, vrijwilliger bij de kringloopwinkel, was achterin de winkel bezig op het moment van het ongeval. "Ik hoorde een enorme klap", vertelt hij aan NH. "Een van onze medewerkers heeft het zien gebeuren. Gelukkig liepen er verder geen mensen." Volgens Bob is het een enorme ravage in de winkel, waar zeven stellingen van de speelgoedafdeling zijn omgevallen. "Het was een gekkenhuis en enorm schrikken." Tekst loopt door onder de foto

Foto: De ravage in de kringloopwinkel Kook in Alkmaar - Aangeleverde foto

Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur, maar aan het begin van de middag was de politie nog bezig met het onderzoek. "De brandweer is net geweest om te kijken of alles nog veilig is. We moesten ook even de stroom eraf halen", aldus Bob. Volgens de politie heeft de brandweer ook gekeken naar de veiligheid van de gevel. Hoe het daarmee is, is nog niet bekend. Slechte timing Door het ongeluk zijn zeven stellingen van de speelgoedafdeling omgevallen. Die afdeling is daarom dicht. Met de naderende feestdagen is de timing ronduit beroerd voor de kringloopwinkel. Bob weet nog niet wanneer de afdeling weer open kan. "De muur moet natuurlijk gemetseld worden. Ik heb een aannemer gebeld om dat te doen, maar die auto staat nog steeds in de muur. Ik hoop dat het voor het einde van de week lukt." De andere afdelingen van de kringloopwinkel zijn wel open.