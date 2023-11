Bernie Ecclestone: "F1 in Zandvoort zolang Verstappen blijft racen''

Het contract van de Dutch GP met de Formule 1 loopt tot en 2025. Of de race daarna jaarlijks terugkeert in de duinen, is nog niet bekend. De kalender is met 24 grand prixs al overvol en de concurrentie is groot. Zuid-Afrika zou het evenement graag in huis halen en het is de verwachting dat de koningsklasse van de autosport na de coronapandemie terugkeert in China.

Ecclestone, die zich in 2017 terugtrok uit de F1, toont zich in het interview met de NOS enthousiast over de laatste drie races in Zandvoort. "Het ziet er veel beter uit, de organisatie doet het goed. Het is vooral te danken aan Verstappen natuurlijk, maar er zijn daarnaast genoeg mensen die de schouders eronder hebben gezet."

Het is nog niet bekend wanneer een beslissing valt over de toekomst van de F1 in Zandvoort na 2025.