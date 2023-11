De Peiling: de autoloze zondag moet terugkeren

Rolschaatsen en fietsen op de snelweg en amper auto's op straat, het is 50 jaar geleden dat een reeks autoloze zondagen begon. De maatregel werd genomen door het kabinet Den Uyl vanwege de dreigende oliecrisis en uiteindelijk waren er tien van die autoloze zondagen in 1973. Moet de autovrije zondag niet terugkeren, bijvoorbeeld voor een beter milieu? En dan eens per maand of misschien wel elke zondag?